Краснодар, , 11:49 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в Краснодаре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 2 марта. Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ — «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным следственных органов, в общей сложности 1 марта с подозрением на отравление за медицинской помощью обратились 24 жителя микрорайона Губернский Краснодара. В числе отравившихся — 17 детей, самому младшему из которых меньше двух лет. старшему — 16 лет.

«В настоящее время всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших детей стабильное», — отметили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее краснодарское территориальное управление Роспотребнадзора подтвердило данные о массовом отравлении в Краснодаре — более 20 человек отравились на праздновании Масленицы.

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