Иркутск, , 11:36 — REGNUM Минздрав Иркутской области отказал в выдаче бесплатных лекарств ребёнку с врождённым пороком сердца. Добиваться справедливости пришлось через суд. Подробности этой истории сообщает сегодня, 2 марта, пресс-служба областного суда.

Поскольку ребёнок является инвалидом, в 2019 году в Новосибирске была запланирована операция на сердце. Для подготовки к ней требовалось проведение курса подготовительной лекарственной терапии, состоящего из дорогостоящих препаратов. Но когда родители ребёнка обратились в областной минздрав, то получили отказ в финансировании из областного бюджета в связи с тем, что «стандарт первичной медико-санитарной помощи при данном заболевании отсутствует и обеспечение препаратами возможно за счет средств из внебюджетных источников финансирования». Операцию, в итоге, пришлось отложить.

Суд же с такий позицией чиновников не согласился и признал незаконными их действия. Апелляционная жалоба рассмотрена и оставлена без удовлетворения.