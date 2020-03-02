Подольск, Московская область, , 11:34 — REGNUM Жители двенадцати домов микрорайона Климовск подмосковного Подольска временно останутся без горячей воды и отопления. Об этом 2 марта сообщает РИАМО.

Подачу тепла отключат на время проведения ремонтных работ. Так, с 13.00 до 16.00 не будет горячей воды и отопления по следующим адресам: ул. Симферопольская, д. 23, 25, 27, 29, 31 и 33; проспект 50 лет Октября, д. 16Б, 20Б и 22А. В домах 20, 20А и 22 на проспекте 50 лет Октября планируют отключить только горячую воду.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье в 2019 году устранили 442 нарушения содержания наземных участков теплотрасс.

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