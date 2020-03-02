Якутск, , 11:33 — REGNUM В полицию Якутска обратился предприниматель и заявил, что у него неизвестный мошенническим образом похитил более 600 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Заявитель рассказал, что к 8 Марта хотел закупить большую партию тюльпанов из Москвы, чтобы продать в Якутске. Он нашел в приложении 2ГИС компанию по оптовой продаже цветов и оставил на сайте заявку. Ему позвонил мужчина, представился менеджером этой компании и сказал, что более подробную информацию он отправит через WhatsApp.

Покупатель получил информацию: 20 тыс. тюльпанов стоит 350 тыс. рублей, а доставка 346 800 рублей.

«В ходе переписки потерпевший согласился на все условия и заключил договор. С помощью онлайн-приложения банка отправил оговоренную сумму на указанный счет «продавца». После подтверждения о поступлении средств на счет, заказчик обнаружил, что телефоны компании отключены, а сайт удален», — рассказали в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии в 2019 году число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации выросло на 86,7% — с 2 645 до 4939 преступлений.