Брянск, , 11:34 — REGNUM Несколько сотен упаковок сильнодействующих веществ обнаружили у пассажира рейсового автобуса в Новозыбковском районе Брянской области. Мужчина вёз сумки, набитые подозрительными таблетками и ампулами, сообщили 2 февраля в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Пограничный наряд остановил для проверки документов рейсовый автобус, следовавший из Гомеля в Москву. У одного из пассажиров в личном багаже обнаружили крупную партию медицинских препаратов, предположительно анаболиков и стероидов. Специалисты регионального экспертно-криминалистического центра подтвердили, что таблетки и ампулы содержат сильнодействующие вещества.

В отношении владельца груза возбуждено уголовное дело.