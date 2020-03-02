Хабаровск, , 11:35 — REGNUM Жители Нанайского района Хабаровского края вынуждены возить умерших родственников за 200 км от дома на экспертизу. В районе морг не отвечает санитарным требованиям.

Читайте также: В отдалённых сёлах Камчатки усопших хранят в сараях

Как выяснило ИА Хабаровский край сегодня, в Нанайском районе нет специалистов по судебно-медицинской экспертизе. Зачастую без нее захоронение невозможно. Людям приходится самим за свой счет возить тела умерших на экспертизу краевой центр — Хабаровск. Только найм автомобиля для перевозки тела обходится в 10 тыс. рублей.

В администрации района заверили, что в рамках программы «Земский доктор» в муниципалитет удалось привлечь специалиста — патологоанатома, а средства на ремонт морга уже выделены из краевого бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в отдаленных селах Камчатки люди вынуждены были хранить тела умерших в сараях из-за отсутствия судебно-медицинских экспертов.