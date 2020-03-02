Кривой Рог, Украина, , 11:25 — REGNUM В Кривом Роге произошло возгорание автобуса, сообщила 2 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Днепропетровской области.

По данным ведомства, в момент возгорания в автобусе находился водитель и три пассажира. Они смогли покинуть машину до прибытия пожарных.

«В результате возгорания, двое мужчин, а именно: водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения, получили термические ожоги верхних конечностей и лица», — сказано в сообщении.

Пострадавшие направлены в ожоговое отделение местной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области на территории Нижнеднестровского национального парка произошёл пожар. Выгорели плавни в заповедной зоне возле лимана.

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