Кривой Рог, Украина, 2 марта 2020, 11:25 — REGNUM В Кривом Роге произошло возгорание автобуса, сообщила 2 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Днепропетровской области.
По данным ведомства, в момент возгорания в автобусе находился водитель и три пассажира. Они смогли покинуть машину до прибытия пожарных.
Пострадавшие направлены в ожоговое отделение местной больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области на территории Нижнеднестровского национального парка произошёл пожар. Выгорели плавни в заповедной зоне возле лимана.
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