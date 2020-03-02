Заиграевский район, Бурятия, , 11:18 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет глава Заиграевского района Александр Бурлаков, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По версии следователей, в ноябре 2018 года он распорядился ввести режим ЧС в двух поселениях, указав на критическую ситуацию с топливом в местных котельных и холод в домах. В следствии назвали распоряжение необоснованным и незаконным.

«После чего глава района направил письмо в правительство Республики Бурятия и запросил 19 млн рублей на ликвидацию придуманной им коммунальной угрозы. В ответ на указанное письмо в бюджет муниципального образования «Заиграевский район» из соответствующего резервного фонда перечислены денежные средства в размере более 12 млн рублей для приобретения угля», — отметили в СКР.

Из них 5 млн районные власти вновь необоснованно потратили на покупку угля для двух компаний, обслуживающих котельные, несмотря на достаточный запас топлива. Как выяснили в ведомстве, директором одной из организаций является знакомая Александра Бурлакова.

Расследование уголовного дела завершено. Вместе с утверждённым обвинительным заключением дело направлено в суд.

Напомним, обвиняемый стал главой в сентябре 2018 года по решению конкурсной комиссии. Как сообщало ИА REGNUM, Заиграевской район стал первым в республике, где воспользовались законом, позволяющим отменять всенародные выборы главы.

Читайте также:

В Бурятии задержан глава района

Задержание главы района в Бурятии ударит по главе республики?