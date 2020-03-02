Кизляр, Дагестан, , 11:20 — REGNUM Пожар произошел на мусорных свалках в Дагестане, между селами Хив и Чувек Хивского района и городом Кизляром. Открытого горения нет, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе МЧС России по республике.

Информация по линии единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) доведена до председателей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По информации ЕДДС, для засыпки свалок землей привлекается муниципальная техника: экскаваторы, бульдозеры, самосвалы.

По данным телеграм-канала Mash, дым от пожара окутал весь Кизляр, в связи с чем горожанам нечем дышать. Однако в популярных сообществах в дагестанском сегменте соцсетей подобных публикаций пока не наблюдается.

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