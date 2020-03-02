Тюмень, , 11:09 — REGNUM В Тюмени скончался 33-летний пострадавший в аварии, которая произошла на трассе Тюмень — Омск 29 февраля. Ещё один пострадавший в данном ДТП свою травму будет лечить амбулаторно, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Трагедия случилась утром на 357-м километре в Абатском районе. Автомобиль «Лада Веста» въехал в снегоуборочную машину, которая двигалась в попутном направлении.

Водитель «Лады» получил травмы, не требующие госпитализации. Пассажир легкового автомобиля скончался 2 марта 2020 года. Обстоятельства аварии выясняются.