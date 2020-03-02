Мадрид, , 10:54 — REGNUM Не менее 83 человек в Испании заразились коронавирусом. Об этом сообщает 2 марта газета El País.

Отмечается, что случаи заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, выявлены прочти во всех регионах страны. Так, в автономном сообществе Астурия госпитализирован 70-летний чилийский писатель Луис Сепульведа.

Испанский минздрав 1 марта сообщал о 73 зафиксированных случаях инфицирования. В это число вошли двое выздоровевших пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля в Испании насчитывалось 58 заболевших.

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