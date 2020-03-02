Рязань, , 10:51 — REGNUM Неизвестные подожгли автомобиль в посёлке Дядьково под Рязанью в ночь на 2 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным социальных сетей, машина принадлежала главному редактору рязанского издания «Своя Колокольня».

Вместе с иномаркой сгорели два автомобиля, припаркованные рядом. В телеграм-канале «аТипичная Рязань» считают, что это поджог в качестве мести журналисту.

Возгорание произошло «демонстративно ровно в полночь, как только закончилось Прощёное воскресенье».