Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В одном из отелей в центре Петербурга молодой уроженец Таджикистана надругался над 14-летней школьницей из Узбекистана. Насильника ищут сотрудники полиции.

Как сообщает 2 марта агентство «Оперативное прикрытие», заявление в полицию подала мать школьницы ночью 1 марта. По словам гражданки Узбекистана, 27 февраля около трех часов ночи в мини-отеле на Садовой улице, рядом с Сенной площадью, над ее дочерью совершил сексуальное насилие 18-летний гражданин Таджикистана.

«Подозреваемого ищут. Известно, что он приехал в Петербург 2 января, временно зарегистрирован в Пушкине», — отмечает источник.

При этом сама заявительница, находящяяся в Петербурге полгода, уже успела получить административное предупреждение за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2020 года сотрудники петербургской полиции задержали мигранта, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера в отношении 13-летней школьницы в одном из отелей Московского района Петербурга.

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