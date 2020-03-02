Самара, , 10:50 — REGNUM Бывшего сотрудника полиции осудили на семь лет колонии с крупным штрафом за получение взятки в Самаре. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Судом установлено, что в августе 2018 года обвиняемый получил от гражданина 200 тысяч рублей в качестве взятки. За это он должен был попустительствовать в беспрепятственном заборе песка в Самаре и его транспортировку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки.

В результате суд приговорил фигуранта уголовного дела к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере шести миллионов рублей в доход государства.

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