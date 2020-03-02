Хабаровск, , 10:51 — REGNUM Нелегальных таксистов выявляют в Хабаровском крае. С начала 2020 года к ответственности привлечены около 60 незаконных перевозчиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Специалисты Главного краевого управления госконтроля и лицензирования совместно с ГИБДД проверили около 90 такси. В ходе рейдов привлечены к ответственности порядка 60 таксистов, осуществлявших перевозки незаконно. Каждый из них оштрафован на 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года легальные таксисты жаловались на то, что сотрудники ГИБДД проверяют их и штрафуют за мелкие нарушения, тогда как нелегалы ездят свободно.