Джакарта, , 10:33 — REGNUM Индонезия пополнила список стран, где выявлены заражения коронавирусом COVID-19. Это подтвердил 2 марта президент Индонезии Джоко Видодо, передаёт Reuters.

Оба пациента с коронавирусом доставлены в больницы. Днём ранее случаи заражения инфекцией были зафиксированы на территории Чехии и Доминиканской республики.

Таким образом, количество стран, где зафиксированы случаи коронавируса, увеличилось до 65.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии могут объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания. Ранее режим ЧС объявили в американском штате Вашингтон в связи с гибелью от инфекции одного человека.

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