Краснодар, , 10:26 — REGNUM 22 человека, 21 ребёнок и один взрослый, госпитализированы в инфекционные стационары с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией в Краснодарском крае 1 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ТУ Роспотребнадзора.

Все заболевшие — жители микрорайона Губернский Краснодара — все они участвовали в праздновании Масленицы, проводившемся на территории микрорайона.

Специалисты Роспотребнадзора начали расследование причин массового отравления — отобраны пробы внешней среды: вода, пробы пищи, смывы с объектов внешней среды. Также обследованы сотрудники предприятия общественного питания, участвующие в приготовлении блюд для мероприятия.

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