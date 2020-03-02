Хабаровск, 2 марта 2020, 10:40 — REGNUM Под Хабаровском сотрудники Россельхознадзора обнаружили нелегальный скотомогильник. Незаконное захоронение устроило сельхозпредприятие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
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Сельхозпредприятие «Хорская буренка» устроило нелегальное захоронение биологических материалов, представляющих угрозу для здоровья населения. Жители окрестных сел обнаружили огромную яму, в которой увидели мертвых коров с номерными бирками. Поселенческие власти вызвали представителей Россельхознадзора.
«Хорскую буренку» обязали утилизировать мертвых животных должным образом. Руководители компании оштрафованы.
Как сообщало ИА REGNUM, на Байкале запустили очистные, которые строились с 2018 года.