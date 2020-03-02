Чебоксары, , 10:13 — REGNUM В Шемуршинском районе Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, которого обвиняют в поджоге отделения полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Поджог произошёл 15 октября 2019 года. По данным правоохранителей, злоумышленник приобрел два литра растворителя, который разлил и поджёг на крыльце здания отделения полиции по Шемуршинскому району. Возгорание было оперативно ликвидировано полицейскими, ущерб незначительный.

В ходе разбирательств было установлено, что мотивом поступка стало несогласие с решениями, которые были приняты сотрудниками полиции решениями по его обращениям. В результате проведённой психиатрической экспертизой установлено, что мужчина нуждается в принудительном лечении в медико-психиатрической организации.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Предварительное расследование проведено следственным управлением СКР по Чувашии.

В суд направлены материалы дела для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году в Новочебоксарске попытались поджечь стационарный пост полиции. В ночь с 22 на 23 июня сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали пьяного 24-летнего горожанина, который пытался поджечь стационарный пост полиции по бульвару Гидростроителей: его задержали «в момент обливания объекта горючей жидкостью — раствором ацетона».

Как рассказал задержанный, на такие действия он пошел из-за неприязненных отношений к сотрудникам полиции. Новочебоксарец за три года 20 раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.