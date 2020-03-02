Новокузнецк, Кемеровская область, 2 марта 2020, 10:13 — REGNUM В Новокузнецке поздно вечером накануне, 1 марта, спасателям пришлось вытаскивать из мусоропровода человека. Инцидент произошёл в одном из многоквартирных домов в Новоильинском районе города.
«В районе 22:30 (время местное) один из жильцов дома, расположенного на проспекте Архитекторов услышал крики о помощи, доносившиеся из трубы мусопровода, — уточняет «Новокузнецк Онлайн». — Каким образом и зачем мужчина залез в мусоропровод не уточняется, однако оперативно прибывшие на место происшествия спасатели, сумели таки вызволить мужчину из мусорного плена».Как мужчина попал в проём мусорной канализации не уточняются.