История вопроса

К наиболее часто обсуждаемым и в СМИ, и на государственном уровне проблемам ЖКХ относятся плохое состояние коммунальных сетей, а также недостаточный уход за ними, непрозрачное и часто необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ, а также создание фиктивных товариществ собственников жилья (ТСЖ) при низкой правовой грамотности большинства жителей домов.

По данным опроса 2019 года, проведённого холдингом “Ромир”, граждан России в сфере ЖКХ больше всего беспокоит низкое качество услуг персонала и управляющих компаний, состояние водопроводных систем и систем отопления. При этом в целом состояние ЖКХ положительно оценили 60% опрошенных, тогда как в 2010 году аналогичную оценку давали лишь 39% граждан.

