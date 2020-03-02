Ижевск, , 10:02 — REGNUM Спасатели Удмуртии получили сообщение по единому номеру 112 о нахождении группы детей на тонком льду на левом берегу Камы. Об этом сообщает поисково-спасательная служба республики на своей странице в социальных сетях.

По данным спасателей, в составе группы пострадавших детей было восемь подростков в возрасте 12−13 лет.

«Принято решение при помощи средств спасения на тонком льду двигаться в сторону левого берега, через многочисленные полыньи», — отмечают спасатели. Детей сопроводили на правый берег Камы и передали сотрудникам полиции.

Спасатели предупреждают, что в связи с установившейся теплой погодой толщина льда не соответствует нормам безопасности и призывают не выходить на тонкий лёд.

Как сообщало ИА REGNUM, женщину и её питомца, провалившихся под лёд Москвы-реки, вытащили из воды спасатели на северо-западе города в конце февраля. Женщина была доставлена на опорный пункт, где ей и её псу оказали первую помощь.