Гороховец, Владимирская область, , 10:01 — REGNUM Во Владимирской области четыре пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком госпитализированы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Ночью 2 марта на 335-м километре трассы М7 «Волга» в городе Гороховце столкнулись микроавтобус Mercedes из Чувашской республики и грузовая фура Mercedes из республики Мордовии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, полиция сообщила о 16 пострадавших. Все они находились в микроавтобусе, один из пассажиров погиб. Водитель грузовика не пострадал.

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