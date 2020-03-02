Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 43 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 2 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях боевики ВСУ выпустили в общей сложности 33 мины калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Ясное», — сказано в сообщении.

Жертвы среди мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 107 единиц боеприпасов, повредив четыре дома и здание школы.

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