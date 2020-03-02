Джакарта, , 09:57 — REGNUM В министерстве энергетики и минеральных ресурсов Индонезии объявили об извержении вулкана Семеру на острове Ява, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что на вершине вулкана наблюдается огненный луч. Дым кратера непрерывно поднимался на высоту от 50 до 100 метров.

В настоящее время вулкану присвоен второй уровень опасности.

В центре вулканологии рекомендуют не приближаться к вулкану в радиусе 4 км. Общественность призвали быть бдительными и следовать рекомендациям центра вулканологии.

Напомним, вулкан Семеру — это самый высокий вулкан на острове Ява. Высота Семеру достигает 3676 метров.

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