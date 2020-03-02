Барнаул, , 09:54 — REGNUM Состояние 12-летней барнаульской школьницы, которая получила травму головы, столкнувшись с другим учеником, прооперирована и всё ещё находится в стационаре. Не исключено, что девочке, которой пришлось делать трепанацию черепа, потребуется ещё одна операция. Об этом сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на тренера пострадавшего ребёнка (она тренируется в краевой школе олимпийского резерва, она абсолютная победительница первенства края).

«Сейчас изучаем, где лучше поставить пластины, в каких клиниках и реабилитационных центрах это сделать. Мы верим, что она поправится. Она очень перспективная спортсменка. У меня тоже есть дети, и я не понимаю, как такое могло произойти?», — отмечает тренер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 19 февраля 2020 года: ученица одной из барнаульских школ обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но преподаватель, по данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована. Однако в школе утверждают, что в службу 112 обращались сами учителя, причём дважды. Надзорные органы по итогам проверки возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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