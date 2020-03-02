Манила, , 09:56 — REGNUM В престижном районе филиппинской столицы Манилы бывший охранник захватил в заложники около 30 человек в торговом центре. Об этом 2 марта сообщает The Associated Press со ссылкой на местные власти.

По словам мэра города Фрэнсиса Замора, в ходе захвата заложников один человек был убит. В настоящее время точное число захваченных в заложники людей неизвестно.

Кроме того, Замора заявил, что бывший охранник пытался убедить других охранников присоединиться к нему. Мэр добавил, что экс-охранник потребовал переговоров также с представителями СМИ.

«Это недовольный бывший охранник, который не согласен с тем, что его уволили», — сообщил Замора.

Полицейские окружили торговый комплекс.

Напомним, в конце января стало известно, что в Индии мужчина захватил и удерживал в заложниках порядка 20 детей. Все они были освобождены в ходе спецоперации силовиков.

Читайте также: Силовики Индии освободили детей и женщин, взятых в заложники