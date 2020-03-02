Волгоград, , 09:49 — REGNUM Легковой автомобиль вылетел с дороги и повис на газовой трубе у частного дома в Городищенском районе Волгоградской области. Водителя госпитализировали, газоснабжение улицы не нарушено, сообщили 2 марта в пресс-службе регионального УМВД.

«Лада Калина» 1 марта двигалась по улице Баррикадной в рабочем посёлке Городище в сторону улицы Пушкина. По предварительным данным, напротив частного дома № 62 водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и «припарковался» у забора: задние колёса машины зацепились за газовую трубу, капот автомобиля упёрся в землю.

52-летнего водителя с травмой головы госпитализировали.