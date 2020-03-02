Горно-Алтайск, , 09:43 — REGNUM Жительница Республики Алтай стала жертвой мошенников, похитивших у неё деньги под предлогом игры на фондовой бирже. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Отмечается, что неизвестный позвонил 60-летней пенсионерке, представившись сотрудником брокерской фирмы и предложил начать играть на фондовой бирже. Мужчина обещал жертве ежемесячную прибыль. Войдя в доверие, он под предлогом создания индивидуальной биржевой платформы зарегистрировал пенсионерку в онлайн приложении ее банка.

«Получив доступ к банковскому счету горожанки, лже-брокер в течение месяца свободно распоряжался ее денежными средствами, совершая покупки в интернет-магазинах. Более того, продолжая вводить женщину в заблуждение, злоумышленник оформил на нее кредит в сумме 50 тысяч рублей», — добавили в МВД.

Лишь после того, как «брокер» похитил остатки накоплений с её счёта, женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что всего мошенник лишил женщину более 70 тыс. рублей. Личность злоумышленника в настоящее время устанавливается.

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