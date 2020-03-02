Самара, , 09:47 — REGNUM Семья из трех человек пострадала в ДТП, переходя дорогу по пешеходному переходу в Самаре. Об этом 2 марта сообщает «Ночной патруль».

По предварительной информации, 1 марта пьяный водитель, управляя автомобилем «Пежо», на пешеходном переходе возле парка имени Ю. Гагарина сбил женщину, ребёнка и мужчину.

Отмечается, что женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами и находилась без сознания. Мужчина с ребёнком получили ушибы.

Сообщается, что у водителя «Пежо» были явные признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал значительное превышение паров алкоголя.

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