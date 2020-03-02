Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM Петербургские районные суды, около сотни детских садов и более десятка торговых центров указаны в очередном электронном сообщении от злоумышленников, угрожающих «заминированием». Кроме того, преступники угрожают петербургскому филиалу Роскомнадзора. Об этом сообщает 2 марта объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Утро первого рабочего дня весны в городе на Неве «по традиции» началось с эвакуаций. Вместе с Петроградским, Василеостровским, Петродворцовым, Октябрьским, Красногвардейским районными судами в письмах злоумышленников также значились детские сады и школы, а еще — расположенные в разных частях города торговые и торгово-развлекательные центры.

«Заминирован суд и здание Роскомнадзора», — пишут анонимные хулиганы. Они вновь требуют 120 биткоинов за то, чтобы их угрозы прекратились.

Напомним, ни в одном случае ранее реальность угрозы не подтвердилась.