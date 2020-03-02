Уфа, , 09:29 — REGNUM Три человека получили травмы во время ДТП на автотрассе Уфа — Иглино — Красная горка — Павловка. Об этом 2 марта сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла днем на 52 километре автотрассы в Нуримановском районе. Автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 22-летний мужчина, предположительно совершал разворот. В этот момент автомобиль столкнулся с ВАЗ-2110, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП две женщины 35 лет и 24 лет, которые находились в салоне ВАЗ-2114, были госпитализированы. Кроме этого, пострадал 39-летний мужчина, который находился в ВАЗ-2110.

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