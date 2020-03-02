Ульяновск, , 09:40 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании «Волгапромсервис», которого обвиняют в налоговом преступлении. Об этом сообщают прокуратура и следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что с апреля 2018 года по март 2019 года обвиняемый сокрыл от налогового органа средства, за счёт которых должно было взыскание недоимок.

«Несмотря на решения о принудительном взыскании сумм недоимок по налогам и страховым взносам, обвиняемый организовывал прямые расчеты между контрагентами», — полагают в следственном управлении.

По оценке правоохранителей, в результате от принудительного взыскания было сокрыто за указанный период свыше 2,7 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Ульяновской области было прекращено уголовное дело в отношении руководителя общества «Барышский мясокомбинат», который подозревался в уклонении от уплаты 156 млн рублей налогов — с учётом пени и штрафов сумма превысила 206 млн рублей. Долги были погашены полностью.

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