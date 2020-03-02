Гороховец, Владимирская область, , 09:18 — REGNUM Число пострадавших в автоаварии с участием микроавтобуса и фуры в Гороховце Владимирской области выросло до 16 человек, об этом сообщило региональное управление МВД. Авария произошла на 335 км ФАД М7 «Волга» в черте города Гороховца около 03:20 2 марта.

По предварительным данным, на улице Московской столкнулись микроавтобус Mercedes (Чувашская республика) и грузовой автомобиль Mercedes (республика Мордовия).

В момент аварии в микроавтобусе находились 17 человек. Как уточняет со ссылкой на полицию «Зебра ТВ», 15 пассажиров и водитель госпитализированы с места аварии, один пассажир погиб на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают полицейские, устанавливают личности погибших и обстоятельства происшествия.

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