Владивосток, , 09:22 — REGNUM В аэропорту Владивостока специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторную диагностику и тщательный медосмотр всех, кто прибывает из Южной Кореи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По распоряжению Роспотребнадзора, прибывшие из азиатских стран, в том числе из Кореи, пассажиры обязаны находиться в режиме изоляции определенное количество дней под медицинским наблюдением и дважды в сутки измерять температуру тела, вести температурный лист, который необходимо ежедневно показывать врачам.

При этом, прилетевшие граждане РФ рассказывают, что в Южной Корее европейцы нарушают масочный режим. По словам очевидцев, особенно много детей без масок, да и взрослые в общественных местах не особо пользуются защитой. Местное население не так явно нарушает меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее на 2 марта зафиксировали 476 новых случаев заражения коронавирусом.