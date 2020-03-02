Барнаул, , 09:11 — REGNUM Прогноз алтайских синоптиков относительно резкого потепления в марте сбылся. Метровые сугробы вот уже второй день активно тают в Барнауле, а превратившиеся в бурные реки и озёра отдельные участки дорог стали причиной беспокойства горожан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оттепель в Барнауле Barneos22

«Если в центре города лужи высыхают быстро, в частном секторе и в городских посёлках приходится звать на помощь водооткачивающие бригады», — информируют «Вести-Алтай».

Реки воды наблюдают на Павловском тракте (пересечение с ул. Малахова), во Власихе, на улице Юрина (в районе реки Пивоварка) и других местах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с тем, что запасы снега в Алтайском крае в 2−2,5 раза превышают средние многолетние показатели, в зону возможного подтопления могут попасть 42 тысячи человек.

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