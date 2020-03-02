Уфа, , 09:13 — REGNUM Женщину госпитализировали с переломами после ДТП в Уфе. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 29 февраля на улице 8 марта.

Автомобиль «Рено Логан», за рулем которого находился 25-летний жителя Уфы, столкнулся с автомашиной «Киа Сид», которую от удара отбросило на женщину, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Отмечается, что женщина с переломами была госпитализирована.

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