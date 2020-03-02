Пенза, , 09:10 — REGNUM В микрорайоне Западная Поляна в Пензе в ночь на 1 марта загорелся автомобиль Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

На тушение пожара, который произошел на улице Мира, выехали два спецавтомобиля. При возгорании Mercedes пострадал рядом припаркованный автомобиль Renault. У него оплавилось лакокрасочное покрытие, пострадали фары и пластиковая отделка.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, внедорожник Lexus загорелся в Петропавловске-Камчатском в ночь на 29 февраля. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Пострадавших не было, в ходе пожара пострадали моторный отсек автомобиля и салон. Причина пожара пока не известна.