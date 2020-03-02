Чебоксары, , 09:10 — REGNUM В Чувашии продолжают ежедневно регистрировать факты мошенничества. При этом жители республики, поверив аферистам, лишаются крупных сумм. Так, 28 февраля поступило несколько заявлений о мошенничествах, нанесённый ущерб превысил 3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

В полиции отмечают, что самый распространенный способ обмана — звонки под видом сотрудников банка с сообщением о том, что кто-то пытается похитить накопления. Злоумышленники просят назвать реквизиты банковской карты для перевода на «безопасный счет», после чего со счетов списываются средства. Одной из жертв такого обмана стала 59-летняя чебоксарка, оставшись итоге без 175 тыс. рублей.

Ещё одной пострадавшей стала 79-летняя новочебоксарская пенсионерка, к которой позвонил незнакомец, представившись заместителем главного врача города. Он предложил горожанке приобрести «швейцарское лекарство» за 127 тыс. рублей — требуемую сумму женщина перевела через банкомат, оставшись и без денег, и без обещанного товара.

Самый большой ущерб нанесён за сутки жителю Красноармейского района — он лишился 2,5 млн рублей. В полиции мужчина рассказал, что нашёл в Интернете объявление, в котором обещали прибыль от вложенных денег до 300%.

«Связавшись с представителями так называемой «газпром-платформы», сельчанин перевел средства на указанные мошенниками счета», — говорят в полиции, отметив, что в результате мужчина остался без вложений.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Чувашии стали чаще попадаться на уловки аферистов: в 2019 году число бесконтактных мошенничеств выросло на 60% и составило четверть всех зарегистрированных преступлений. В том числе в Чебоксарах ежедневно регистрируется до девяти «бесконтактных» преступлений. В Чувашии ущерб от мошенничеств в прошлом году составил 113 млн рублей, в то время как 2018 году — 69 млн рублей.

Всего в прошлом году в Чувашии зарегистрировано почти 12,5 тыс. преступлений, что на 5% больше уровня 2018 года, из них более половины составляют преступления против собственности.

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