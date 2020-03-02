Улан-Удэ, , 09:06 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ полицейские раскрыли дело о похищении куртки из местного кафе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, кража произошла 26 февраля.

«Злоумышленники заказали еду на вынос, после чего, прихватив верхнюю одежду и забрав заказ, вышли из заведения. Ущерб составил 8,5 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Однако похитители оказались зафиксированы на камерах видеонаблюдения заведения. Кадры с видео были опубликованы в сети Интернет, после чего через пару дней подозреваемые сами явились к правоохранителям и вернули похищенное. Выяснилось, что в одном из них узнала своего супруга местная жительница.

Отмечается, что 21-летний студент совершил кражу под действием алкоголя. Ранее он не был судим.

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