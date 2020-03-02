Иркутск, , 09:01 — REGNUM Суд в Иркутске арестовал заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, который обвиняется в получении взятки. Об этом 2 марта сообщает пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 28 февраля чиновник получил от индивидуального предпринимателя взятку в 160 тыс. рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции. Чиновник и другие должностные лица были задержаны.

Были проведены обыски по местам жительства подозреваемых, а также осмотры служебных кабинетов, где были обнаружены и изъяты денежные средства и документы. Кроме того, в кабинете одного из подозреваемых обнаружен кокаин.

В результате суд принял решение заключить их под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Иркутской области разгорелся громкий коррупционный скандал: под следствие попал начальник отдела уголовного розыска одного из отделов полиции МУ МВД России «Иркутское». Как сказано в официальном сообщении регионального СУ СК РФ, уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).

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