Горно-Алтайск, , 08:58 — REGNUM Крайне неосторожным и ненужным назвал прокурор Республики Алтай Анатолий Богданчиков заявление регионального управления Роспотребнадзора о причинах массового отравления детей. Вопрос об этом был поднят на сессии Госсобрания республики депутатом Артуром Кохоевым.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что предположительной причиной заболевания стало употребление блюд в ходе празднования национального праздника «Чага Байрам». В управлении также подчеркнули, что алтайская национальная кухня славится необычными ингредиентами.

«Хотелось бы обратить внимание, что веками эту пищу употребляют народы, живущие на нашей дружной земле Алтая, и национальная кухня является одним из символов и туристических брендов, попробовать которую едут гости со всей нашей страны», — передаёт слова депутата портал «Новости Горного Алтая».

По его мнению, «огульные» заявления со стороны специалистов являются неприемлемыми и некорректными. Прокурор согласился с депутатом, отметив, что отравление происходит из-за некачественных продуктов, а не «русской, немецкой или алтайской» кухни.

«Это популистское решение, преждевременный вынос непроверенной информации в прессу. Это недопустимо», — отметил Анатолий Богданчиков.

Напомним, более двух десятков воспитанников школы-интерната в Горно-Алтайске были госпитализированы в начале февраля с головной болью и повышенной температурой. Как сообщало ИА REGNUM, у большинства был диагностирован острый гастроэнтерит, у четырёх выявлен аденовирус.

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