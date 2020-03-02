Уфа, , 08:56 — REGNUM Мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений парню из компании шумящих во дворе молодых людей в Уфе. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительной версии, компания молодых людей шумела поздно вечером во дворе микрорайона Сипайлово. Из-за этого возник конфликт с местным жителем, в ходе которого 44-летний мужчина избил парня. Пострадавшего мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и гематомами лица.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения вреда здоровью.

Отмечается, что стражи порядка задержали подозреваемого, который уже сознался в содеянном.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве футбольные фанаты устроили массовую драку