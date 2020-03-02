Париж, , 08:50 — REGNUM Парки, сады и кладбища в Париже закрыли из-за сильного ветра, который обрушился на регион 1 марта, передает BFM TV.

Во французском регионе Иль-де-Франс ранее объявили о приближении шторма «Хорхе».

Метеорологическая служба Франции Météo France предупредила, что сильные порывы ветра могут серьезно повредить строения, уже затронутые недавними штормами «Сиара» и «Дэннис».

Как сообщало ИА REGNUM, с конца января число заразившихся коронавирусом во Франции увеличилось до 130 человек.

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