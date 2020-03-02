Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:46 — REGNUM Следователи начали доследственную проверку информации о падении ребёнка в колодец в городе Новокузнецке, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение, что в одном из районов города Новокузнецка малолетний ребёнок провалился в колодец. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Предварительно удалось выяснить, что женщина гуляла с внуком. Она увидела, как ребёнок провалился в люк, и позвала на помощь. Прохожие вытащили мальчика из ямы. Отмечается, что серьёзных травм он не получил.

Люк был закрыт, доступ к нему ограничен.

Следователи устанавливают ответственных за содержание люков. Их действиям будет дана юридическая оценка.