, 08:44 — REGNUM Желающие принять участие в традиционной «Майской прогулке» жители Екатеринбурга смогут пройти электронную регистрацию на сайте организаторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Майская прогулка — 2020» состоится 17 мая. Участникам мероприятия предложат три пеших маршрута: 20, 35 и 50 километров.

Старт пешей прогулки произойдёт у здания Уральского государственного педагогического университета, и завершится прогулка на площади Кирова перед корпусом Уральского федерального университета на улице Мира.

Отметим, что прохождение электронной регистрации не является обязательным. Желающие принять участие в «Майской прогулке» смогут зарегистрироваться в день мероприятия на месте старта.