Екатеринбург, , 08:30 — REGNUM В Екатеринбурге ищут девятилетнего мальчика. Третьеклассник отправился после школы домой, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Как сообщает информационный портал Е1, ребёнок пропал 27 февраля, при этом ранее он никогда не уходил из дома.

Поиском школьника занимается также поисковый отряд «Прорыв».

"Рост мальчика 130 сантиметров, у него короткие светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в черную шапку, темную куртку, черные строгие брюки, черные ботинки», — сообщили в поисковом отряде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге пропала 81-летняя пенсионерка. В последний раз её видели на остановке транспорта по улице Декабристов. Как сообщили её родственники, у пожилой женщины проблемы с памятью.

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