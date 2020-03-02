Красноярск, , 08:29 — REGNUM Заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин утвердил обвинительное заключение в отношении жителей Красноярского края, обвиняемых в нанесении смертельных телесных повреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в управлении генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

Уточняется, что Шишкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего и 29-летнего мужчин 28 февраля 2020 года.

Установлено, что в ночь с 14 на 15 сентября 2019 года двое пьяных мужчин поссорились с общим знакомым. Они приехали к знакомому и избили его в подъезде, а затем в квартире. 31-летний пострадавший получил черепно-мозговую травму, от которой скончался через три недели в медучреждении.

После избиения мужчины похитили из квартиры верхнюю одежду знакомого.

Информация об этом происшествии вызвала большой общественный резонанс как в Красноярском крае, так и за его пределами. В интернете появился видеоролик, где мужчины после избиения глумились над своей жертвой.

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«После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд города Красноярска», — говорится в сообщении управления генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, известно, что красноярца Дмитрия Сисигина избили Сергей Шмелев и Андрей Шилов.

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