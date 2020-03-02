Луганск, , 08:27 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования выпустили восемь мин калибра 120 мм по населённым пунктам Донецкий, Логвиново и Славяносербск. Об этом сообщили 2 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным ведомства, в результате обстрела посёлка Донецкий повреждения получили два дома, две хозяйственные постройки и ограждение. Повреждена линия электропередачи, в результате без электричества остались 20 абонентов.

В направлении Логвиново было выпущено шесть мин калибра 120 мм, а в направлении Славяносербска боевики ВСУ выпустили 29 гранат из гранатомёта АГС.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, в феврале в результате действий боевиков ВСУ погибли пять военнослужащих Народной милиции. Ранены пять защитников Донбасса и один мирный житель.

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