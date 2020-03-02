Владивосток, , 07:51 — REGNUM За здоровьем семи пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые находятся под наблюдением в инфекционном отделении краевой клинической больницы Владивостока, ежедневно ведётся лабораторный контроль. Состояние туристов — удовлетворительное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Все пассажиры обследованы на наличие коронавирусной инфекции. Повышенной температуры нет ни у кого, катаральные проявления отсутствуют. Результаты исследования — отрицательные», — заверили в Роспотребнадзоре Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта круизный лайнер Diamond Princess покинули все пассажиры и члены экипажа в порту Иокогамы в Японии.

На данный момент известно о более чем 700 заболевших, из 3,7 тыс. пассажиров.