Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:50 — REGNUM Следователи выясняют причины и обстоятельства падения ребенка в незакрытый колодец в Кемеровской области. В Новокузнецке организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СКР по региону.

По данным источника, бабушка с внуком гуляла на улице, когда увидела, что ребенок провалился в незакрытый люк. Извлечь мальчика из ловушки помогли прохожие, один из которых спустился в колодец и обвязал мальчика веревкой. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи диагностировала у ребенка ушиб ноги.

Следователи устанавливают круг лиц, причастных к оставленному в опасном состоянии канализационному люку. Юридическая оценка их действиям или бездействиям будет дана по окончании проверки.